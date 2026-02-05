Atalanta-Juve, Bremer a Mediaset: “Chiediamo scusa ai tifosi. Sul rigore…”

Le dichiarazioni di Gleison Bremer al termine della partita disputata dalla Juventus e persa contro l'Atalanta

Al termine della gara disputata e persa dalla Juventus contro l’Atalanta in Coppa Italia, Gleison Bremer è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Queste le sue parole:

“Rigore? Difficile parlare, la regola dice che è rigore. Io da calciatore, da difensore, dico di no, però l’arbitro ha fischiato. Alla fine è rigore quando fischia. E’ una decisione che cambia la partita, ma non lo possiamo cambiare. C’era ancora il secondo tempo da giocare, tanti minuti: purtroppo è andata così. Se manca concretezza sotto porta? Sì è già successo in qualche partita, anche contro il Lecce: dominiamo, non riusciamo a fare gol. In quello dobbiamo migliorare.

Una volta che vengono loro, magari un rigore, un episodio così, ti cambia la partita: è su questo che dobbiamo migliorare. Dobbiamo ricordare che abbiamo iniziato un percorso col mister, ci sono ancora tante cose da migliorare, ci sono partite che abbiamo fatto bene, ci sono queste partite che abbiamo sbagliato. Ma la strada è giusta, anche se oggi abbiamo sbagliato e chiediamo scusa ai tifosi perché una partita del genere non può succedere. Il 3-0 è troppo però: dobbiamo continuare a lavorare e pensare già alla prossima, perchè quella di domenica è una partita importante e bisogna ripartire subito”.