Atalanta, Gasperini: “Contro la Juventus per un esito di finale diverso”

Intervistato nel post match della partita di campionato contro la Roma, ha parlato l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini. Il tecnico si è soffermato anche sulla prossima finale di Coppa Italia contro la Juventus. Ecco le sue parole: "Mercoledì abbiamo la Juventus e non ci facciamo mancare niente. In questo tour de force si è creata una compattezza veramente incredibile e una volontà volontà di raggiungere i traguardi, è un grandissimo merito di questi ragazzi perché non è facile. Futuro? Mercoledì abbiamo una bellissima partita, la terza finale di Coppa Italia in cinque anni e speriamo di avere un risultato diverso e poi per noi sarà straordinario giocare la finale di Europa League che è quella più sentita di tutti".