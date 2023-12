Assogna: “La Roma deve battere la Juventus per fare il salto di qualità”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Paolo Assogna ha fatto il punto sulla Roma prossima avversaria della Juventus in campionato. Per il giornalista, il match contro i bianconeri potrebbe essere un momento di svolta della stagione. Ecco cosa ha detto:

"Contro il Napoli, la Roma ha vinto il suo primo scontro diretto, ma se vuole pensare in grande e a guadagnarsi un posto in Champions League deve fare il salto di qualità in trasferta dove vinto solo 2 partite con Sassuolo e Cagliari. Per tentare il salto di qualità è certamente un'ottima notizia il fatto che tornino disponibili i giocatori migliori."