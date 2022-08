Arthur verso lo Sporting Lisbona: si prova a chiudere

Il giocatore brasiliano è finito nel mirino della squadra portoghese, e la Juventus spera di chiudere il suo passaggio in Portogallo per liberare un posto

redazionejuvenews

La Juventus è attesa questa sera dalla partita contro lo Spezia, valevole per la quarta giornata del campionato italiano di SerieA. Dopo le prime tre partite i bianconeri si trovano a cinque punti in classifica, distanti gli stessi punti dalla Roma capolista, ma con una partita in meno. Dopo l'esordio vittorioso contro il Sassuolo infatti, i bianconeri hanno pareggiato la partita di Marassi contro la Sampdoria e lo scontro diretto con i giallorossi, terminato con un 1-1 che sta stretto alla squadra di Massimiliano Allegri.

Questa sera non sono quindi ammessi passi falsi, con i bianconeri che dovranno vincere per riportare a due punti il distacco dalla testa della classifica, e soprattutto per preparare al meglio le prossime due partite, che la vedranno giocare sabato pomeriggio a Firenze, per poi esordire in ChampionsLeague contro il PSG a Parigi. Una settimana di fuoco per i bianconeri, che cercheranno di arrivare al meglio alla sfida con i francesi, primo vero scontro diretto della stagione dopo quello con la Roma.

Una settimana importante per il futuro della squadra bianconera, con Massimiliano Allegri che da domani potrà lavorare senza il peso del mercato sulle spalle: oggi infatti si chiuderà la sessione estiva del calciomercato, e proprio sullo scoccare del gong potrebbero arrivare gli ultimi colpi della squadra bianconera. Il centrocampista Nicolò Rovella passerà infatti al Monza in prestito secco, mentre in queste ore Paredes sta svolgendo a Parigi le visite mediche per poi aggregarsi alla squadra bianconera. In queste ultime ore poi, Cherubini e Arrivabene proveranno a piazzare quello che è l'ultimo giocatore in uscita, Arthur. Tramontata la pista Valencia, il giocatore ha suscitato l'interesse dello SportingLisbona, squadra per la quale il brasiliano ha già dato il suo benestare: le due squadre cercheranno un accordo durante questa giornata, soprattutto sullo stipendio, per il quale i bianconeri dovranno contribuire in maniera corposa.