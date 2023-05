Arthur saluta il Liverpool: “Grazie a tutti per il supporto”

Tra di questi ci sarà anche il centrocampista brasiliano Arthur Melo , al Liverpool per tutta la stagione, che tornerà sotto la Mole per poi essere nuovamente ceduto.

Il giocatore ha ufficializzato il suo futuro tramite il suo account Twitter, attraverso il quale ha salutato e ringraziato il Liverpool: “Il mio contratto con il Liverpool volge al termine e vorrei ringraziare tutti quanti per il sostegno datomi per tutta la stagione. Voglio sappiate che sarò eternamente grato al club. La tifoseria è sicuramente tra le migliori al mondo. Una partita ad Anfield è qualcosa di indescrivibile. Infine vorrei ringraziare l’intera comunità di Liverpool per aver accolto me e la mia famiglia negli scorsi mesi. Avrò sempre bellissimi ricordi del tempo passato qui. In bocca al lupo per il futuro”.