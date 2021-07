Arthur risponde ai tifosi: “Resti? Si!”

Siparietto del brasiliano con i supporter bianconeri

redazionejuvenews

La Juventus ha iniziato ufficialmente la nuova stagione, con i bianconeri che oggi sono agli ordini di Massimiliano Allegri per la prima giornata della preparazione in vista dell'inizio della nuova stagione. Ranghi ridotti per i bianconeri, in attesa dei Nazionali impegnati con le rispettive selezioni nell'Europeo e nella Copa America, che rientreranno in queste settimane a scaglioni. Ieri, per le visite di rito al J Medical, oltre a Dybala, McKennie e i rientranti dai prestiti, c'era anche il brasiliano Arthur, che dopo un anno difficile punta ad affermarsi con la casacca bianconera.

Il brasiliano ha vissuto una stagione travagliata nella sua prima esperienza in bianconero, a causa di una calcificazione post-traumatica nella zona interossea tra tibia e perone della gamba destra, occorsagli dopo la partita disputata contro l’Atalanta il 16 dicembre. Una lesione dolorosa, per la quale l’intervento chirurgico era sempre stato visto come l’ultima spiaggia, ma che ha condizionato il rendimento del giocatore, che non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto. Dal termine della stagione, Arthur è andato in vacanza dove ha lavorato per provare tornare nella migliore forma possibile, non con i risultati sperati.

Adesso la palla passa a Massimiliano Allegri, che in questi giorni valuterà il giocatore e le sue condizioni: se in un primo momento era stato scongiurato il bisogno di un intervento chirurgico, il calciatore verrà valutato in queste settimane e le sensazioni che darà porteranno alla decisione sull'operazione alla sua gamba. Intanto Arthur ha una voglia matta di ricominciare, e ieri ai tifosi presenti al J Medical che gli chiedevano se il suo futuro fosse a tinte bianconere, ha risposto con un secco "Si", che ha aumentato l'affetto dei supporter e che ha confermato le ipotesi di questi giorni: Arthur vuole riconquistare la Juventus e Massimiliano Allegri, e ce le metterà tutta per farlo