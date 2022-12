Arsenal-Juventus, le formazioni ufficiali: Kean in avanti, tanti i giovani

Dopo tanta attesa, la Juventus torna in campo. I bianconeri alle ore 19 affronteranno l' Arsenal all'Emirates Stadium. Si tratta solo di un test amichevole, ma di grande prestigio internazionale. La partita servirà a Massimiliano Allegri per capire le condizioni dei suoi dopo i primi giorni di allenamento. Una sfida importante quella contro i Gunners, che sono arrivati alla sosta per il Mondiale in vetta alla Premier League . La squadra di Arteta ha conquistato 37 punti in 14 partite , con cinque lunghezze di vantaggio sul Manchester City.

Allegri si affida a Kean unica punta, supportato da Miretti. In porta, con l'assenza di Szczesny, c'è Perin. In difesa c'è Riccio con Gatti e Rugani. Sugli esterni agiranno Barbieri e Soulé, mentre in mediana ci saranno Locatelli, Barrenechea e Fagioli. Tanti i giovani sia in campo che in panchina per i bianconeri, viste le assenze.