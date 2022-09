Arrivabene: “Rispetto per tutti paura di nessuno. Pogba? Guardiamo avanti”

La Juventus sta per fare il suo esordio nella fase a gironi della Champions League : i bianconeri sono attesi dalla sfida contro il PSG , valevole per la prima giornata della fase a gruppi. Il dirigente bianconero Maurizio Arrivabene ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita.

“ Abbiamo viaggiato tutto insieme, lo spirito di squadra è importante. L’atteggiamento è quello giusto, i ragazzi sanno cosa fare. Come ho già detto rispetto per tutti, paura di nessuno”.

“Pogba? Non guardò al passato, le decisioni sono state prese insieme. Abbiamo tentato la terapia conservativa, che non si è rivelata la scelta giusta. Guardiamo avanti e speriamo in un rientro rapido. Dovesse andare al Mondiale gli auguri di fare bene, ma a me interessa la Juventus e che torni il prima possibile. Non abbiamo perso tempo, per fare un’operazione ci pensi due volte. Si parla, ci si scambia opinioni, sapeva l'opinione del club, noi conoscevamo la sua e l’abbiamo rispettata. Giriamo pagina e guardiamo avanti".