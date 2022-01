Arrivabene: “Non c’è solo Dybala che deve rinnovare. Con tutti ci vedremo a febbraio”

Il dirigente della Juventus ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita che vedrà i bianconeri scendere in campo contro la Sampdoria

“Dei rinnovi parlatemi a febbraio come ho già detto. Inoltre non c’è solo quello di Dybala, ci sono altri giocatori in scadenza con cui dobbiamo parlare, Cuadrado, Perin, Bernardeschi e De Sciglio. Con tutti ci siamo dati appuntamento a febbraio per parlare, e lo faremo con tutti non solo con Dybala. Non abbiamo poi assolutamente timore si possano inserire altre squadre, tutti i giocatori hanno un ottimo rapporto con noi e sono legati alla Juventus, quindi a febbraio ci siederemo e faremo le nostre valutazioni con tutti”.