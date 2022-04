Arrivabene: “Del Piero non ci ha infastidito. Critiche? Niente di strano”

L'amministrato delegato della Juventus ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita contro la Fiorentina valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

La Juventus scenderà tra poco in campo contro la Fiorentina, nella partita valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia. L'amministratore delegato dei bianconeri Arrivabene ha parlato a pochi minuti dall'inizio del match.

Su Del Piero: "La sua presenza ci ha infastidito? Assolutamente no, lui e i ragazzi della sua Academy sono stati nostri ospiti alla partita e abbiamo ritenuto giusto e corretto dargli la possibilità di salutare il suo pubblico, è un'icona della Juventus. Niente di più, niente di meno".

Arrivabene è al suo primo anno da dirigente calcistico di alto livello: ci sono differenze con gli altri sport? "In qualsiasi sport molto seguito non appena si manca un obiettivo o non si è in linea con le aspettative dei tifosi scoppia il finimondo. L'importante è rimanere concentrati e guardare avanti. Il mantra è quello di vincere, ma è impossibile farlo sempre".

Sulla Ferrari: "Sono contentissimo, se lo meritano per il lavoro fatto in questi anni, per i momenti difficili che hanno passato. Complimenti".

Su Vlahovic: "Vlahovic è un grandissimo giocatore. I gol fatti in campionato parlano da soli, ma nel momento in cui indossi questa maglia le cose si fanno più difficili. Ci ho parlato parecchio in questi mesi, è determinato e non si arrende mai. Riguardo al modulo, io faccio un altro lavoro. Se Dusan fosse scontento per il carattere che ha lo manifesterebbe. Ha segnato la volta scorsa, continuerà a far bene perché ha carattere e classe".