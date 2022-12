Qatar 2022, stasera Argentina-Croazia: Di Maria dal 1′, panchina Paredes

Oggi in Qatar andrà in scena la prima semifinale del Mondiale: la sfida tra Argentina e Croazia, in programma alle ore 20. L'Albiceleste è arrivata a questo punto del torneo dopo aver passato al primo posto il girone con Polonia, Messico e Arabia Saudita. Negli ottavi i sudamericani hanno avuto la meglio sull'Australia, mentre nei quarti hanno eliminato i Paesi Bassi ai rigori. La Croazia invece è passata come seconda, dietro al Marocco, nel girone con Belgio e Canada. Agli ottavi la nazionale di Dalic ha eliminato ai calci rigore il Giappone. Stessa sorte toccata poi al Brasile nei quarti.