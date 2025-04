Areniello: “La Juventus non può permettersi l’ingaggio di Conte”

Areniello ha parlato dell'accostamento di Conte alla panchina della Juventus: per il giornalista, il club bianconero non ingaggerà il tecnico

Intervistato a 1 Football Club, Armando Areniello ha parlato dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, e degli accostamenti a Juventus e Milan. Ecco le sue parole: “Mi sento di smentire queste voci. Innanzitutto, Conte ha firmato un contratto triennale senza clausole, e ci tengo a sottolinearlo. Inoltre, Milan e Juventus, i due club a cui viene spesso accostato, avrebbero potuto prenderlo la scorsa estate quando era libero, ma non lo hanno fatto. La Juventus, ad esempio, ha evitato Conte per una questione di ingaggio: parliamo di quasi 10 milioni di euro tra parte fissa, bonus e staff. Oggi la Juventus non può permettersi cifre del genere, dato che sta cercando di abbassare il monte ingaggi. Anche il Milan, storicamente, negli ultimi anni non ha investito somme così alte per un allenatore. Ecco perché credo che il club rossonero possa orientarsi su profili come De Zerbi, Xavi o Sarri“.

Areniello: “Le possibilità che Conte resti al Napoli sono al 80%”

Inoltre, il giornalista ha aggiunto: "Possiamo dire che oggi Antonio Conte si trova in una posizione stabile e che c'è un'alta probabilità che resti sulla panchina del Napoli, direi intorno all'80%. Non è una certezza assoluta, perché nel calciomercato nulla è mai garantito al 100%, ma è molto probabile che rimanga. Ovviamente, un ruolo cruciale lo avrà la società, perché a fine stagione ci sarà un vertice con De Laurentiis e Conte vorrà garanzie per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, che sarà molto importante per il club, essendo l'anno del centenario del Napoli".