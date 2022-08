News Juve, mercato / Ahia, si blocca tutto! Ora che si fa?

Più che convincente la Juventus all'esordio contro il Sassuolo. Raramente negli ultimi anni i bianconeri avevano riportato una vittoria così rotonda (3 a 0) alla prima giornata di Serie A, senza rischiare praticamente mai. E' parso evidente come la classe e la concretezza di certi calciatori, possa essere l'arma vincente della squadra di Allegri in queste stagione.

Una rondine non fa primavera, così come un successo netto non dimostra l'imbattibilità della Vecchia Signora. La dirigenza sa bene che la rosa può essere ulteriormente migliorata e con determinazione sta lavorando per chiudere le ultime operazioni di mercato già ben avviate. Purtroppo non sempre le cose vanno secondo i piani prestabiliti. C'è una novità non esattamente positiva che sta condizionando pesantemente il calciomercato della Juventus<<<