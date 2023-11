Antonelli: “Esonero di Pioli? Con la Juventus stava dominando…”

Intervenuto nella trasmissione Cose di Calcio su Cusano Italia Tv, Luca Antonelli, ex giocatore del Milan, ha parlato dell'eventualità di un esonero di Stefano Pioli. L'allenatore dei rossoneri sarebbe reduce da risultati poco positivi e un eventuale sostituzione non sarebbe un ipotesi troppo remota. Su quest'ultima eventualità Antonelli non sarebbe d'accordo: il tecnico non avrebbe demerita in certe partite, come ad esempio contro la Juventus.