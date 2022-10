L’annuncio in diretta tv: “Rivoluzione Juve a gennaio, va via pure lui” / News

La vittoria sofferta nel derby non ha cambiato di molto la posizione di Massimiliano Allegri, che continua ad essere sotto osservazione da parte dei vertici societari. A porre il tecnico bianconero sulla graticola è soprattutto il cammino in Champions, con il passaggio agli ottavi già compromesso. La dirigenza piemontese sta compiendo diverse valutazioni, economiche, tecniche e di convenienza in generale.

C'è chi è più netto come Pavel Nedved, che da tempo chiede un cambio della guida tecnica e chi, come Agnelli, chiede di aspettare almeno la pausa per il Mondiale. Ma non è solo mister Allegri a rischiare di salutare anzitempo Torino. Sotto esame sono anche alcuni dirigenti e, soprattutto alcuni calciatori<<<