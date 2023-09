Angelozzi spiega: “Trattativa con la Juve durata un mese. Ottimi rapporti”

Triplo colpo per il Frosinone che in questa sessione di calciomercato si è assicurata tre giocatori di proprietà della Juventus . Si tratta di Kaio Jorge, Soulé e Barrenechea.

Sull'asse con i bianconeri ha parlato l'uomo mercato del club gialloblù, Guido Angelozzi: "La trattativa con la Juve non è stata facile, da un mese stavamo dietro ai calciatori. Poi con un po' di fortuna e rapporti costruiti nel tempo siamo riusciti a prendere due nazionali e Kaio Jorge che due anni fa prima dell'infortunio era considerato un fenomeno. Barrenechea ci ha aiutato a convincere gli altri due. Con la Juventus abbiamo ottimi rapporti anche extra calcistici che aiutano. Aiutano perché abbiamo messo in atto un progetto e gli altri credono in quello che stiamo facendo, come accaduto anche col Bayern Monaco".