Il nuovo progetto di Andrea Agnelli nel mondo sportivo

Dopo l’addio alla Juventus, Andrea Agnelli non ha mai davvero abbandonato lo sport. L’ex presidente bianconero torna protagonista con una nuova iniziativa imprenditoriale che guarda al futuro del settore: la nascita di Gamma Waves Partner. Prende così forma una società di investimento pensata per intercettare le trasformazioni più innovative legate allo sport, dalla tecnologia all’analisi dei dati fino all’intelligenza artificiale applicata alle performance degli atleti. L’annuncio, riportato dal Financial Times, certifica la volontà di Agnelli di restare dentro questo mondo con un ruolo diverso rispetto al passato, più strategico e meno istituzionale, ma non per questo meno ambizioso.

Il coinvolgimento di Chiellini e il legame con la Juventus

Il filo che lega Agnelli all’universo bianconero resta evidente anche nella scelta dei compagni di viaggio. Tra questi c’è Giorgio Chiellini, oggi dirigente proprio alla Juventus con il ruolo di director of football strategy, oltre a Rocco Benetton. La presenza dell’ex capitano non è casuale: Chiellini unisce competenze manageriali, formazione accademica e profonda conoscenza del mondo sportivo. Tutti elementi perfettamente in linea con la visione di Gamma Waves. È un segnale chiaro di continuità ideale con l’esperienza juventina, quasi a ribadire che Agnelli continua a muoversi in sintonia con figure simbolo della recente storia del club.

Superlega, plusvalenze e l’addio forzato

Nel ricostruire il percorso dell’ex presidente, il Financial Times lo definisce “l’architetto della Superlega”, progetto nato insieme a Real Madrid e Barcellona in aperto contrasto con la UEFA. Un’idea rivoluzionaria che avrebbe dovuto cambiare il calcio europeo, ma che si è rapidamente scontrata con resistenze politiche, istituzionali e sportive. A rendere ancora più complicata la sua posizione è stato poi il caso plusvalenze. Una vicenda che ha inciso in modo determinante sulla sua uscita di scena dalla Juventus e che ha chiuso bruscamente un ciclo vincente.

Un messaggio che arriva fino a John Elkann

L’immagine di Agnelli resta molto forte tra i tifosi bianconeri, che lo identificano con i nove scudetti consecutivi e le due finali di Champions League raggiunte sotto la sua presidenza. La sua figura, percepita come quella di un presidente-tifoso, viene spesso messa a confronto con quella del cugino John Elkann, ritenuto da parte della base più distante emotivamente dalle dinamiche sportive del club. Anche per questo, la nuova avventura di Agnelli viene letta da molti come un ritorno simbolico nel mondo che sente più suo, un modo per ribadire identità, visione e passione che vanno oltre i ruoli formali.