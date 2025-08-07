Ancora Modesto: “Mondiale per Club importante per la coesione del gruppo”

Seconda parte della lunga intervista del nuovo dirigente della Juventus che ha parlato delle sue sensazioni dei primi mesi

Seconda parte dell’intervista del nuovo direttore tecnico della Juventus Francois Modesto, che ha parlato delle sue prime impressioni in bianconero.

“Il mister è molto contento, ha fatto un bel lavoro l’anno scorso, vuole continuare a fare quel lavoro lì. Gli diamo la possibilità di continuare questo e siamo tutti i giorni con lui, parliamo della quotidianità e siamo in linea perfetta con la società e con lui”.



“Sarà un anno molto lungo, con tante partite, però secondo me il Mondiale per club è stato molto importante per la coesione del mister e del gruppo. Hanno lavorato bene, hanno creato qualcosa di importante, hanno fatto delle partite con delle grandi squadre, hanno preso tanta fiducia. Però hanno avuto anche tre settimane di vacanze, come tante squadre grandi, come anche nel solito del calcio la gente che va al Mondiale o all’Europeo hanno poche vacanze, loro sono abituati, però lo staff tecnico lavora molto bene, anche lo staff medico sta lavorando molto bene sul recupero dei ragazzi e compagnie, siamo molto fiduciosi su questo”.



“Ci stiamo trovando bene, siamo una team, siamo tutti e tre insieme, collaboriamo tutti i giorni insieme, Giorgio è stato con noi fino a stasera, è andato via, Giorgio è il DNA della Juve, ci sta aiutando molto perché è un campione grande della Juventus. Il signor Comolli ha un’esperienza internazionale, ha tanti anni nel calcio, è una persona con molta esperienza e tutti e tre andiamo molto d’accordo, ci confrontiamo molto e facciamo un team”.