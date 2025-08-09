Ancora Gatti: “Con il ritorno di Bremer guadagneremo tantissimo”

Il difensore della Juventus ha parlato in una lunga intervista della condizione della squadra e dei suoi compagni

Il difensore della Juventus Federico Gatti ha rilasciato una lunga intervista direttamente dal ritiro in Germania della squadra bianconera, nella quale ha parlato della squadra, dei compagni e delle ambizioni per la stagione che sta per prendere il via, e che dovrà vedere la Vecchia Signora tornare protagonista.

Le parole del difensore

“Stiamo lavorando tanto, ora il mister ha più tempo a disposizione anche per lavorare su delle cose che magari negli ultimi mesi non si potevano, per tempi, per cose determinate al campo. Ora c’è più tempo, stiamo lavorando tanto a livello fisico, a livello tattico e poi si vedrà sul campo quando inizieremo la prima di campionato”.

“Sicuramente con il ritorno di Bremer guadagneremo tanto, tantissimo. Io in primis, sono tre anni che gioco insieme a lui, mi è dispiaciuto dell’infortunio l’anno scorso, perché eravamo partiti benissimo, nelle prime sette, otto partite, non avevamo mai preso goal, ormai c’era un’alchimia pazzesca. Sicuramente il suo ritorno sarà importante, però anche lui deve andarci anche piano, perché è fuori da tanto tempo, però il suo ritorno è come un grandissimo acquisto, assolutamente”.

“Dusan è abbastanza maturo per prendere le proprie decisioni, sicuramente io spingo affinché lui resti qua, perché è un amico e un giocatore molto importante. Però diciamo che non mi espongo su queste dinamiche”.

“Questo stemma sul petto ha un blasone enorme che ti impone di giocare ogni partita per vincere. Questo è ciò che posso dire, poi non so quando sarà, però bisogna sicuramente farlo al più presto. La Champions, sì, sicuramente è fondamentale. L’anno scorso sono state partite molto importanti, sono quelle dove cresci di più, giochi in dei palcoscenici importanti e bellissimi, quindi dobbiamo andare anche lì il più avanti possibile”.