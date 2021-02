Anche Dybala saluta Khedira: “Meriti il meglio fratello”

TORINO- Sami Khedira, nell’ultimo giorno di mercato, ha ufficialmente lasciato la Juventus dopo quasi sei stagioni in cui ha collezionato 145 presenze e 21 gol, contribuendo in maniera determinante alla vittoria di cinque Scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. L’ormai ex numero 6 bianconero ha firmato un contratto biennale con l’Hertha Berlino, club che gli permetterà di tornare a giocare in Bundesliga, campionato in cui militò con la maglia dello Stoccarda, sua prima squadra nel calcio professionistico.

Il comunicato del club teutonico è arrivato in queste ore: “Dalla “Vecchia Signora” di Torino alla “Vecchia Signora” di Berlino: Sami Khedira si trasferisce dalla Juventus Torino all’Hertha BSC e ora gioca per i biancazzurri. Il 33enne campione del mondo dal 2014 torna dopo più di dieci anni e 99 partite (21 gol, nove assist) in Serie A per i campioni d’Italia e 102 partite (sei gol, sei assist) in ‘La Liga’ per Il campione in carica della Spagna, il Real Madrid, torna in Bundesliga”.

Subito dopo sono arrivati anche i saluti della Juventus: “Un vincente. Un uomo apprezzato dentro e fuori dal campo. Un grande giocatore, capace di lasciare il segno nella storia bianconera grazie a una dote unica: quella di saper sempre fare la scelta giusta in mezzo al campo. Dopo cinque stagioni e undici titoli, Sami Khedira lascia la Juventus. Non solo i campioni d’Italia, però, hanno voluto ringraziare Khedira. Anche Paulo Dybala, tramite un post sul proprio profilo Instagram ufficiale, ha salutato l’ormai ex compagno di tante vittorie: “Campione dentro e fuori dal campo! Le grandi persone si meritano il meglio sempre e tu sei una di queste fratello. Grazie per essere stato con noi in questi sei anni”. Ma attenzione perché le notizie di mercato non finiscono qua: >>> Gennaio senza botto finale, ma occhio al futuro: il colpo grosso arriverà in estate! <<<