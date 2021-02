Le probabili formazioni di Inter-Juventus: CR7 guida l’attacco

TORINO – Siamo ormai alla vigilia della super sfida tra Juventus e Inter, di nuovo una di fronte all’altra dopo due settimane. Le due squadre si affronteranno di nuovo a San Siro, nella rivincita del Derby d’Italia di campionato, vinto dai milanesi per 2-0. La gara di domani sarà valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia 2020-2021. Il ritorno, invece, si disputerà all’Allianz Stadium di Torino mercoledì 9 febbraio 2021. Nei quarti di finale, i bianconeri hanno battuto la SPAL in casa per 4-0, sfoderando una grandissima prestazione. I nerazzurri, invece, hanno battuto per 2-1 il Milan, grazie alla rete su calcio di punizione nel recupero di Christian Eriksen.

Domani, dunque, andrà in scena una sfida importantissima per le due squadre, che cercheranno di conquistare una buona fetta di qualificazione. L’accesso alla finalissima se lo giocheranno le due più grandi rivali del calcio italiano, che potrebbero incontrare la vincente tra Napoli ed Atalanta. Le compagini vogliono affrontare al meglio il match e, per questo, nel giorno della vigilia i due allenatori stanno valutando le possibili scelte per i 22 che scenderanno in campo e che si affronteranno. Per Andrea Pirlo, l’11 sarà quello titolare, con Alvaro Morata che siederà in panchina e lascerà, per la prima volta in questa Coppa Italia, il posto a Cristiano Ronaldo, che guiderà l’attacco. Invece, per Antonio Conte, un solo cambio fondamentale: dentro Alexis Sanchez e fuori Romelu Lukaku, che partirà dalla panchina.

Ecco, dunque, le probabili formazioni di Inter-Juventus:

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. All.: Conte

JUVENTUS (4-4-2) – Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo.