Coppa Italia, la Juve ricorda così i precedenti con l’Inter

Risalendo indietro nel tempo c’è un’altra semifinale che si decide ai rigori, quella del 2004. Al Delle Alpi e al Mezza le due squadre combattono in match che finiscono 2-2. Anche stavolta, dal dischetto, la Juve è inappuntabile (è Del Piero ad aprire la serie), mentre l’Inter sbaglia con Vieri, ipnotizzato da Chimenti. Il responso non è un vaso, viene premiata la squadra che ha fatto meglio. 1992, va in onda il Roberto Baggio show. Il 10 bianconero fa la differenza in un altro Inter-a eliminazione diretta, dove non bastano i tempi regolamentari per decidere chi passa il turno. La sua doppietta rovescia l’1-0 maturato al novantesimo. Il gol del pareggio è un tiro su punizione che va a baciare l’interno della traversa. La rete del successo, invece, è una veloce ripartenza che il Divin Codino finalizza a tu per tu con Zenga. 1979-80: nell’anno che vede l’Inter vincere il campionato, laè detentrice della Coppa Italia e nell’andata dei quarti di finale sconfigge 2-1 i rivali sul proprio campo. La rete del vantaggio è di Prandelli (nella foto lo si vede osservare una conclusione di Cuccureddu). Pareggia Pancheri per i nerazzurri, prima dell’autogol di Occhipinti che determina la vittoria bianconera.