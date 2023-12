Ancelotti: “Io come Allegri e Mou. Max ha riportato la Juve in testa”

Su Allegri ha poi aggiunto: "Per quanto riguarda Allegri leggo che non entusiasma per il gioco della squadra, ma c'è da dire che ha riportato la Juve ai primi posti ".

Il corto muso di Allegri fa storcere il naso a molti, ma alla fine regala soddisfazioni alla Juve, come dimostrato dal match contro il Napoli. I bianconeri al netto di infortuni e squalifiche sono infatti al momento primi in classifica, in piena lotta per lo scudetto.