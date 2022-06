Amoruso: “Mi aspetto tanto da Vlahovic, Chiesa fondamentale”

Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttomercatoweb, parlando anche della Vecchia Signora. Ecco le sue parole sulla rosa del club bianconero e sul calciomercato: "C'è bisogno di rinforzare il centrocampo e in attacco penso sia fondamentale il ritorno di Chiesa. Non stanno a guardare, gli ultimi due anni sono stati particolari per risultati e gioco. C'è da investire e lo faranno. Vlahovic? Mi aspetto tanto, ha potenzialità straordinarie. È forse un attaccante unico in questo momento, per far gol e giocare per la squadra. È un mix esplosivo, se messo in condizione di far bene".