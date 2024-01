Amoruso: “Mi aspetto un colpo importante a centrocampo dalla Juventus”

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Nicola Amoruso ha parlato del calciomercato invernale in corso per la Juventus. Ecco le sue parole: "Non nego che dopo la sospensione di Paul Pogba per doping e la squalifica di Nicolò Fagioli per le scommesse mi aspetto dalla Juventus qualche mossa di mercato a centrocampo. E non un semplice arrivo per far numero, ma qualcosa di importante, perché i due giocatori persi non sono qualunque".