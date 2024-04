Ambrosini: “La Juventus ha grande concentrazione ma poco coraggio”

Intervistato per La Stampa, Massimo Ambrosini ha parlato della Juventus in vista del derby della Mole. Ecco le sue parole: "La Juve non ha il coraggio e la voglia per provare a dominare la partita e non subirla. Però nella prima parte di stagione ha mostrato una concentrazione elevatissima e un’esaltazione nelle difficoltà: dovrebbe ripartire da qui. Gli uomini derby? Esco dai soliti nomi e dico Cambiaso. È un calciatore che può dare una chiave diversa e in una partita di duelli, i giocatori intelligenti possono fare la differenza. Nel Toro, invece, penso a Buongiorno: il derby per lui è qualcosa di speciale e dovrà fermare Vlahovic, ovvero il pericolo pubblico numero uno".