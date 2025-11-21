Altobelli: “Ecco come ho vissuto il passaggio alla Juventus”

Le dichiarazioni di Alessandro Altobelli in un'intervista ai microfoni di Sportmediaset: il suo racconto sul passaggio alla Juventus

Alessandro Altobelli, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sportmediaset in occasione dei suoi 70 anni, ha parlato -tra i vari argomenti- anche del suo passaggio alla Juventus dopo essere stato una bandiera dell’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni su tale argomento:

“Il momento più brutto della mia carriera? Quando sono dovuto andare via dall’Inter. Sono nato tifoso dell’Inter e lo sarò per sempre, così come i miei due figli e i miei nipoti maschi e femmine, tutti interisti.

Come ho vissuto il passaggio alla Juve? Alla Juventus ho conosciuto persone come Boniperti e Agnelli e compagni di squadra come Gentile e Cabrini. Ho trovato un bel ambiente che mi ha accolto benissimo. Ma mi è dispiaciuto andare via dall’Inter dopo tanti anni. Ero un giocatore che aiutava molto anche la società, forse Trapattoni e Pellegrini temevano un po’ il mio ruolo nel gruppo. Ero amico dei ragazzi e facevamo sempre il bene del club“.