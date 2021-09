Calciomercato Juve / Ultim’ora: Allegri fa scoppiare la bomba?

Il clima in casa Juventus è tutto tranne che buono. Inutile parlare di attesa e di risultati che arriveranno. Intanto, quello che è successo fino ad ora, non fa ben sperare. Ci sono diverse cose da risolvere e diverse responsabilità che possiamo già tranquillamente certificare come imperdonabili.

A nostro avviso, il primo grande errore fatto dalla dirigenza bianconera è stato senza dubbio l'addio di Marotta. No, non ci metteremo a parlare del passato. Ma è evidente che lasciarsi scappare il miglior dirigente d'Italia e forse d'Europa, è qualcosa che s'è fatto sentire. E si vede.

E poi, quest'estate. Pensare di prendere Allegri e di tornare in tribuna a vedere la Juventus vincere solo perché è tornato Max, è pure follia. Non l'avranno pensato, magari. Ma questo è quello che poi è successo. Una vita per prendere Locatelli e poi neanche Pjanic, espressamente richiesto dal tecnico. Un mister, che ora potrebbe far scoppiare una bomba mica da ridere, sempre in chiave calciomercato <<<