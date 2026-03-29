All’Allianz Stadium una giornata d’esercitazione sulle emergenze

Una giornata utile e formativa quella di ieri all'Allianz Stadium, dove sono andate in scena delle simulazioni di emergenza.

Sabato 28 marzo, all’Allianz Stadium, si è svolta un’articolata esercitazione di maxiemergenza finalizzata a testare e perfezionare i protocolli di sicurezza durante gli eventi sportivi. L’iniziativa ha avuto come scopo principale la verifica operativa delle procedure previste in caso di criticità con grande afflusso di pubblico, simulando condizioni realistiche per valutare tempi di risposta, coordinamento tra le squadre coinvolte e capacità di gestione complessiva dell’impianto.

Una macchina organizzativa imponente

La simulazione ha richiesto un notevole dispiegamento di forze. Sono state coinvolte 250 comparse, suddivise tra spettatori illesi e figuranti feriti, così da ricreare con precisione un contesto di emergenza. A presidiare le aree interessate c’erano 150 steward, distribuiti strategicamente nei punti chiave dello stadio, mentre 100 operatori sanitari – tra medici, infermieri e soccorritori – hanno preso parte attiva alle operazioni di assistenza e primo intervento.

Lo scenario simulato e le procedure testate

Il test ha ricostruito una situazione critica generata da un movimento di massa non controllato nel settore ospiti, scatenato dall’esultanza per un gol. Un contesto verosimile, studiato per mettere sotto pressione i meccanismi organizzativi e valutare l’efficacia delle procedure di evacuazione, la rapidità dei soccorsi e la gestione dei flussi di persone in condizioni di potenziale pericolo.

La sinergia tra gli enti coinvolti

All’attività hanno partecipato anche i rappresentanti del Gruppo Operativo Sicurezza (GOS): Polizia, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, responsabili sanitari Anpas e dirigenti Juventus incaricati della gestione dell’evento e delle strutture. La giornata ha confermato l’efficacia della collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, rafforzando una sinergia fondamentale per garantire elevati standard di sicurezza durante le manifestazioni sportive.