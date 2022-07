Juve, oggi allenamento al mattino. Lunedì conferenza di Di Maria

In casa Juventus le ultime ore sono state una vera e propria altalena di emozioni. Prima l'arrivo a Torino di Angel Di Maria, al termine di una lunga trattativa, in cui El Fideo ha voluto riflettere bene prima di decidere il suo futuro. Poi il suo primo bagno di folla, le visite e nella serata di ieri l'ufficialità del suo ingaggio. Una giornata, quella di ieri appunto, che ha visto anche l'attesissimo ritorno di Paul Pogba, che ha anticipato il suo arrivo e già dal suo volo aveva mandato un simpatico messaggio ai tifosi dai suoi profili social. Poi, sbarcato all'aeroporto di Caselle, si era trasferito in direzione Continassa, dove si è goduto il primo abbraccio dei tifosi. Oggi per il francese giorno di visite mediche, in attesa poi di firma e ufficialità. Intanto oggi la squadra ha continuato il lavoro sul campo, come si legge nel report dell'allenamento, pubblicato sul sito ufficiale della Juventus.