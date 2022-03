Juve, la seduta di oggi: testa all’impegno con il Villarreal

La squadra bianconera anche oggi al lavoro in vista della gara di Champions League in programma dopodomani allo Stadium contro gli spagnoli.

Questa sera si chiuderà la ventinovesima giornata di campionato con la sfida tra Lazio e Venezia allo Stadio Olimpico. Nelle gare di ieri però sono arrivate alcune buone notizie per i bianconeri. I pareggi dell'Atalanta contro il Genoa e della Roma contro l'Udinese hanno permesso alla Juventus di mettere ulteriore distanza tra sé e le inseguitrici, in ottica quarto posto. E il pareggio ottenuto in extremis dall'Inter a Torino ha fatto guadagnare altri due punti sulla terza piazza (ricordando che i nerazzurri devono recuperare la partita di Bologna). Con questo spirito di ottimismo dato dalla classifica in campionato, ora la squadra di Massimiliano Allegri deve guardare al prossimo impegno. Oggi la squadra si è allenata in vista della gara di Champions League di mercoledì, come si legge nel report dell'allenamento pubblicato sul sito ufficiale del club.