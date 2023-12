Allegri: “Weah non ci sarà. Locatelli sta bene ed è recuperato. Su Vlahovic”

Alla vigilia del match contro il Napoli, Massimiliano Allegri è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del match valido per la 15ª giornata di campionato. Il tecnico bianconero ha fornito importanti indicazioni sulla partita e ha parlato della situazione infortunati. Di seguito le parole dell’allenatore della Juventus.

DANILO - "Deciderò domani per uno fra Danilo e Alex Sandro, può essere che spezzerò la partita con entrambi. Stiamo tutti bene, c’è euforia però per noi è importante avere ben chiari gli obiettivi e in questo momento è fare più punti rispetto all’anno scorso nel girone d’andata”.