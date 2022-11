Juve, Allegri vuole un vice Cuadrado: partito il casting

Il tecnico bianconero ha espresso la necessità di un terzino destro per gennaio, che si alterni con il colombiano: diversi i nomi in lista

Mentre la Serie A è ferma per lasciare spazio al Mondiale, i club continuano a lavorare in vista della ripresa, anche in ottica mercato di gennaio. La Juventus, su precisa richiesta di Massimiliano Allegri, vuole trovare un'alternativa a Juan Cuadrado sulla destra. Il colombiano per il tecnico resta infatti un punto fermo della squadra, come dimostrano le 14 presenze in campionato. Ma il suo rendimento in fase offensiva è calato in modo netto quest'anno: finora infatti non ha ancora segnato un gol.

Lo stesso allenatore bianconero, in conferenza stampa, ha detto che a volte il giocatore è sceso in campo stringendo i denti e che non può giocarle tutte, visto che ha 34 anni. Per questo, come riferito da Gianluca Di Marzio, la ricerca di un esterno destro è diventata una priorità dei bianconeri. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la dirigenza e il tecnico per fare il punto della situazione.

La direzione sportiva ha in mente diversi nomi, anche se per ora non ci sarà nessun affondo. Per quanto riguarda l'Italia, i giocatori nel mirino sono Joakim Maehle dell'Atalanta, Wilfried Singo del Torino ed Emil Holm dello Spezia. Ma non vanno scartate ipotesi dall'estero. Sono monitorati anche i profili di Thierry Correia, terzino destro dello Sporting Lisbona, e Ivan Fresneda del Real Valladolid.