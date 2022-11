Stojkovic: “Kostic ha un problema che si porta dall’ultima partita con la Juve”

Il commissario tecnico della Serbia ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita in programma questa sera contro il Brasile

redazionejuvenews

Il Mondiale in Qatar ha preso il via sabato, con molte partite che hanno già regalato tante sorprese. Questa sera in campo scenderanno il Brasile contro la Serbia, che significa anche la sfida tra alcuni giocatori della Juventus, Danilo, Alex Sandro e Bremer da una parte, e Vlahovic e Kostic dall'altra. Il commissario tecnico della squadra serba Dragan Stojkovic ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita, lanciando una frecciata alla Juventus.

"Sono molto orgoglioso di aver portato la piccola Serbia in Qatar. Essere tra le 32 al Mondiale è importante, col Brasile è solo la prima partita, ma il solo fatto di essere qui mi rende felice. La Seleçao è una grande squadra, che considero espressione di una generazione d’oro e mi aspetto una bella partita, molto difficile. Non è importante come gioca il Brasile, per me è importante come gioca la Serbia, loro sono favoriti ma noi puntiamo sulle nostre qualità e vogliamo mostrare una grande Serbia".

"Voglio essere molto onesto, non ho nulla da nascondere, Kostic è un punto interrogativo, ha un problema muscolare che si porta dietro dall’ultima gara giocata con la maglia della Juventus. La sua assenza potrebbe essere un grosso problema per noi ma proveremo a sostituirlo".