Allegri: “Importante vincere per la Champions. Lasciamo sereno Miretti”

Al termine della partita vinta 2-1 dai bianconeri contro il Venezia, il mister è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare i tre punti.

redazionejuvenews

Dopo la gara vinta dai bianconeri per 2-1 contro il Venezia, grazie alla doppietta di Bonucci, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Su un possibile ritorno di Pogba a cui dare la maglia numero 10: "Non pensiamo ai numeri, pensiamo a far rientrare Chiesa nel migliore dei modi, così come Locatelli e McKennie, che è la cosa più importante. La 10 è una maglia importante, soprattutto alla Juventus".

La partita: "In questo momento è importante vincere. La squadra ha approcciato bene, ha fatto 20 minuti molto buoni, poi ci siamo messi sui loro ritmi, abbiamo sbagliato molto. Il Venezia comunque ha qualità, ha giocatori che sanno tirare in porta e centimetri davanti e il gol nel secondo tempo era nell'aria. Poi siamo stati bravi a far subito gol su angolo e da lì non abbiamo più sofferto e abbiamo gestito nel migliore dei modi. Era importante vincere per fare un passo in avanti verso uno dei 4 posti Champions".

Su Miretti: "E' bravo a giocare a calcio. E' giovane, ha fatto una la prima partita, lasciamolo sereno e tranquillo, ma direi che ha giocato con la tranquillità di un veterano".

Sui cambiamenti di atteggiamento della squadra nei 90': "Abbiamo sbagliato molto tecnicamente. Non potevamo tenere i ritmi dei primi minuti perché faceva molto caldo, bisognava abbassarli per poi accelerare. Abbiamo sbagliato diverse uscite, passaggi semplici, è normale che sbagliando poi dai la forza agli altri per venire avanti".

La posizione di Zakaria: "Gli avevo detto di giocare alle spalle dei loro centrocampisti, lui si alzava molto, a volte anche troppo, soprattutto quando Bernardeschi rimaneva aperta doveva dare più linea di passaggio, aprirsi di più, invece si scambiavano la posizione e loro difendevano nel modo giusto, sempre a contrasto".

Su Bonucci: "Sono contento per Leo, che quest'anno ha avuto tanti problemi fisici. Ha esperienza, carisma e soprattutto cattiveria nell'andare a cercare la palla, soprattutto sui calci d'angolo, in questo è molto bravo".