Allegri studia la mossa anti Roma: Iling jr titolare al posto di Kostic

Secondo quanto scrive Tuttosport, c’è un’idea che sta balenando nella mente del tecnico: schierare sulla fascia sinistra Iling-Junior al posto di uno spento Filip Kostic , deludente contro il Frosinone. Il serbo, in più, ha avuto un problemino in settimana e rischiarlo dal 1' non sarebbe una scelta saggia.

Un'opzione non in ottica mercato, anche se la vetrina di Juventus-Roma accrescerebbe ancora di più l’appeal dell’ala classe 2003. Iling ha le caratteristiche per fare male alla Roma: fortissimo nell’uno contro uno, nel dribbling, arriva puntuale al tiri e all’assist. Per Iling, la stagione fin qui non è andata come sperava. Solo 165 minuti in campo e un assist, alla seconda di campionato contro il Bologna. Nelle ultime settimane, Allegri ci è tornato a puntare, almeno parzialmente. Con il Frosinone, 36 minuti in cui si è fatto vedere con personalità. Ecco allora che adesso il ventenne spera di guadagnarsi una maglia da titolare in quella che comunque potrebbe essere una delle ultime partite con la Juve.