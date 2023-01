Allegri sorride: la Juventus ritrova Vlahovic e Pogba

La Juventus scenderà in campo domani alle 15 contro il Monza tra le mura amiche dell' Allianz Stadium . I bianconeri incroceranno la squadra di Palladino per la terza volta in stagione : la partita d'andata è stata vinta dai lombardi con l'ex Juve alla sua prima panchina, mentre la seconda ha visto la Juventus prevalere negli ottavi di Coppa Italia per 2-1, marchiato dal ritorno al gol di Federico Chiesa.

Nella partita di domani si preannunciano altri ritorniillustri, con Massimiliano Allegri che per la prima volta avrà quasi tutta la squadra a disposizione, al netto di Kaio Jorge, ancora in fase di recupero dall'infortunio. Dovrebbero tornare infatti tra i convocati Dusan Vlahovic e Paul Pogba, che potrebbero entrare a partita in corso nella sfida di domenica. Per il centrocampista francese si tratterebbe dell'esordio stagionale, mentre il serbo rivedrebbe il campo dopo tre mesi.