Allegri recupera Vlahovic: da martedì il serbo in gruppo

L'attaccante serbo ha ritrovato la condizione dopo il forfait nel derby contro il Torino ed è pronto per la partita contro il Milan

La Juventus si sta allenando alla Continassa in vista della partita contro il Milan in programma domenica prossima, il 22 ottobre, alla ripresa del campionato. La sfida di San Siro sarà una partita importante per entrambe le squadre, con i bianconeri che cercheranno la vittoria per accorciare il gap di 4 punti che li divide dalla formazione rossonera prima in classifica.

Allegri sta alleando la squadra a ranghi ridotti in questi giorni, a causa dei molti calciatori in Nazionale, ma già da lunedì inizieranno i primi rientri. Due sono già avvenuti, quelli di Danilo e Chiesa, rientrati a Torino per curare i rispettivi infortuni, che però non dovrebbero impedire loro di giocare contro il Milan.

Il tecnico toscano può sorridere per questo, ed anche per un altro importante recupero: Dusan Vlahovic, rimasto a Torino per curare la lombalgia, sembra aver recuperato al 100%, tanto che sta alternando lavoro personalizzato a quello con il resto del gruppo. Da martedì il giocatore sarà in pianta stabile con il resto della squadra, per arrivare al meglio alla partita di domenica.

