News Juve / Bloccato l’erede di Di Maria: investimento da 45 milioni

Salutati come due acquisti stellari, Pogba e Di Maria hanno accesso l'entusiasmo della platea juventina. E giustamente aggiungiamo! L'infortunio del francese non deve compromettere l'entità dell'operazione che ha permesso di riportare il Polpo a Torino dopo diversi anni allo United. Se per il primo le notizie, non sono positive, per il secondo bisogna dire che ha subito fatto vedere di che pasta è fatto.