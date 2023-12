Allegri: “Kean fuori un mese! Rabiot e Weah recuperati. Su Yldiz…”

Il tecnico bianconero ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera a Marassi contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni

Domani sera, ore 20:45, la Juventus affronterà il Genoa al Ferraris e proverà a riportarsi, almeno momentaneamente avanti in classifica sull’Inter. A presentare la sfida ci ha pensato Massimiliano Allegri , intervenuto nella conferenza stampa pre-partita.

LA PARTITA - “Servirà essere coscienti. Il Genoa in casa ha numeri importanti e gioca un buon calcio. Bisognerà fare una partita diversa ".

INFORTUNATI - “Rabiot e Weah stanno bene. Kean non ci sarà per il solito problema alla tibia. Si è messo a disposizione nelle ultime giornate ma adesso dovrà fermarsi per 3-4 settimane".