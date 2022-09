Juve, cambia di nuovo tutto, Allegri ha preso la sua decisione / News

Basta parlare della sconfitta di Champions contro il Psg, gara nella quale la Juventus ha comunque fornito risposte positive. Bisogna guardare avanti e concentrarsi sulla sfida alla Salernitana di domenica sera. Il bottino fin qui racimolato in campionato non è sicuramente esaltante. I bianconeri sono imbattuti in Serie A, ma in 5 turni sono i tre pareggi a stonare.

Non può valere l'alibi di una squadra che ha cambiato diversi elementi nella propria rosa, anche perché due titolari designati come Pogba e Di Maria non si sono praticamente mai visti. Contro i parigini abbiamo visto una Juventus schierata col 3-5-2, modulo che ha permesso a Vlahovic e Milik di giocare insieme. Per la gara contro la Salernitana, il tecnico bianconero sta pensando ad una nuova rivoluzione.Allegri vuole rimescolare le carte, ecco come<<<