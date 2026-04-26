A San Siro non si gioca soltanto una sfida pesantissima per la classifica tra Milan e Juventus, ma anche un duello tra due dei tecnici più vincenti della Serie A ancora in attività: Massimiliano Allegri contro Luciano Spalletti. I rossoneri hanno tre punti di vantaggio, ma in palio c’è molto di più, tra secondo e terzo posto e un confronto che profuma di storia recente del calcio italiano.

Spalletti “insegue” Allegri anche nei numeri

La sfida è doppia. In classifica, con la Juventus che può agganciare il Milan. E nelle statistiche personali: Spalletti è arrivato a 302 vittorie in Serie A, raggiungendo Nereo Rocco al terzo posto assoluto. Allegri resta davanti con 321 successi. Tra gli allenatori ancora in attività, nessuno ha fatto meglio di loro. Davanti, nella storia, c’è solo Giovanni Trapattoni a quota 352.

I precedenti: leggero vantaggio per Spalletti

I due si sono affrontati 15 volte in carriera. Il bilancio sorride leggermente a Spalletti: 6 vittorie contro le 5 di Allegri, con 4 pareggi. Il primo incrocio risale alla stagione 2008/2009, quando Spalletti allenava la Roma e Allegri il Cagliari : finì 3-2 per i giallorossi.

Due partite simbolo: San Siro e il Maradona

Tra le sfide più memorabili, Allegri ricorda certamente il 3-2 a San Siro contro l’Inter nella stagione 2017/2018, una vittoria pesantissima nella corsa scudetto della Juventus. Dall’altra parte, Spalletti conserva l’immagine del clamoroso 5-1 del suo Napoli contro i bianconeri nella stagione 2022/2023 allo Stadio Diego Armando Maradona, nella cavalcata che portò gli azzurri allo scudetto.

Non si affrontano da tre anni

L’ultimo incrocio diretto tra i due risale al 23 aprile 2023, quando il Napoli di Spalletti espugnò l’Allianz Stadium per 1-0 con gol di Giacomo Raspadori. Da allora, tre anni senza ritrovarsi uno contro l’altro.

Allegri non batte Spalletti dal 2018

Se il bilancio totale è equilibrato, le ultime sfide raccontano una tendenza chiara: Allegri non riesce a battere Spalletti da oltre sette anni. L’ultima volta risale al dicembre 2018, quando la Juventus superò l’Inter 1-0. Da allora, cinque incroci senza successi per il tecnico rossonero (tre vittorie di Spalletti e due pareggi).

A San Siro, quindi, si rinnova anche una sfida personale che mancava da tempo e che aggiunge ulteriore fascino a una classica del calcio italiano.