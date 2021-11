Allegri: “Contenti per la vittoria, ma arrabbiati per i punti lasciati per strada”

Il tecnico ha parlato

Massimiliano Allegri , allenatore della Juve , ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match con la Fiorentina : "3 punti importanti nonostante gli infortuni? Sono contento per la prestazione di tutta la squadra , ma soprattutto di Rugani e Pellegri che hanno fatti entrambi bene. Questo ci deve rendere contenti ma molto arrabbiati per i punti che abbiamo lasciato per strada e non dimenticarcelo. Vittoria prima della sosta e se ci manca una punta che sa far gol? Non ci manca una punta , Morata ha fatto una buona partita e nel primo tempo abbiamo avuto 3 o 4 occasioni in cui bisognava sfruttare meglio l'ultimo passaggio. Questa vittoria fa morale ma non dobbiamo abbassare la guardia.

La base per essere una squadra che punta al vertice è quella di correre che è la cosa più importante nel calcio oltre che a giocare bene. Stasera i due centrali sono stati cattivi al punto giusto abbiamo vinto tutti i contrasti, con il Sassuolo non ne abbiamo vinto neanche uno. Questa è la differenza ma sono contento per stasera. Due Juve una in Champions e una in Serie A? In Europa si giocano delle partite diverse, in campionato abbiamo lasciato punti per strada facendo comunque buone partite. Morata? Ha avuto molte occasioni e poteva far meglio sul cross di Danilo per il resto ha fatto bene, per il resto promosso.