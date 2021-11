Juve senza tiri nel primo tempo: era capitato solo una volta in stagione

La Juventus ha concluso senza tiri nello specchio il primo tempo contro la Fiorentina

redazionejuvenews

Si sta giocando in questi istanti il match di campionato tra Juventus e Fiorentina all'Allianz Stadium di Torino che, ha visto chiudere la prima frazione di gioco a reti inviolate. Non sono stati 45 minuti ricchi di emozioni, anzi, pochissimi i colpi di scena registrati fino a questo momento, con dei brividi che sono corsi lungo la schiena dei tifosi juventini solo allo scadere dei minuti di recupero, quando il direttore di gara ha aspettato l'ok dal Var per lasciar proseguire su un dubbioso mani di Danilo in area.

Tralasciando questo episodio, non ci sono state invece grandissime occasioni da rete per nessuna delle due squadre, con i bianconeri che non sono riusciti ad impensierire minimamente l'estremo difensore della Fiorentina Terraciano, titolare gia da diverse giornate a causa dell'infortunio di Dragowski.

L'assenza di pericolosità in attacco da parte della Vecchia Signora, ha portato ad ottenere un record negativo. Con quello di oggi infatti, si tratta della seconda volta che la Juventus non riesce a concludere neanche una volta verso lo specchio della porta avversaria nei primi 45 minuti. L'unico precedente stagionale era capitato solo in occasione della sconfitta interna contro il Sassuolo, dimostrando come la squadra di Allegri sia bloccata e priva di idee, qualora Dybala o Chiesa non riescano a risolverla.