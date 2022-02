Allegri: “Ci vorrà una prestazione di alto livello per portare a casa il risultato”

Il tecnico della Juventus presenta in conferenza la partita che la Juventus disputerà domani sera a Bergamo contro l'Atalanta al Gewiss Stadium

La Juventus scenderà in campo domani sera nel posticipo della sesta giornata di campionato, che la vedrà scendere in campo contro l'Atlantaal Gewiss Stadium di Bergamo. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la sfida in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

ATALANTA - "Domani è uno scontro diretto per il quarto posto, è molto importante, non decisiva perchè ne mancano tante altre, ma è un belò passaggio. Sarà una partita difficile perchè loro hanno dimostrato negli anni di per lottare per i primi quattro posti. Sono due o tre anni che giocano la Chamoions, è una partita difficile. Sono una squadra fisica, arrabbiati per l'eliminazione dalla Coppa Italia. Ci vorrà una prestazione di alto livello per portare a casa il risultato".

FORMAZIONE - "Non so le condizioni dei ragazzi, li vedrò oggi pomeriggio. Veniamo da due partite pesanti fisicamente e mentalmente, anche per l'entusiasmo per i nuovi. Oggi vedrò la squadra e sceglierò. Sono sereno sul fatto che i cambi ci hanno dato molto, e deve essere sempre così giocando ogni tre giorni. Dobbiamo essere bravi a farci trovare tutti pronti, anche chi entra, per aiutarci tutti quanti. Sono quindi sereno indipendentemente da chi gioca dall'inizio".

CRESCITA - "Bisogna migliorare singolarmente, nella precisione dei passaggi. Domani sarà una partita diversa da giovedì, i ragazzi hanno tante qualità, c'è chi ha meno o più esperienza, ma tutti devono migliorare e lavorano tutti i giorni per farlo".

RAPPORTI DI FORZA - "Nel calcio ci vuole equilibrio. Noi veniamo da un periodo nuovo che ofiura da 12 partite. Bisogna essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte, e per farlo bisogna essere concentrati, senza pensare troppo. Abbiamo raggiunto la semifinale di Coppa Italia, ora dobbiamo pensare a sistemare il campionato, partita dopo partita. Più si va avanti più è difficile vincere, perchè si assottiglia il tempo per la fine della stagione e i punti conteranno di più, quindi bisnoerà farsi trovare pronti in fase offensiva e difensiva quando i palloni scotteranno di più".

VLAHOVIC - "L'arrivo di Vlahovic, che è un giocatore che per caratteristiche mancava, ha fatto bene a tutti. Stiamo lavorando tutti con un entusiasmo diverso, perchè lo porta la novità. Ma ripeto, non abbiamo fatto niente, la normalità della Juventus è vincere le partite e domani dovremmo cercare di fare risultato pieno per poi pensare al Torino di venerdì prossimo. Poi penseremo alla Champions, ma per ora non abbiamo conquistato niente, dobbiamo vedere partita per partita perchè siamo nella parte più importante della stagione e c'è da fare e non da dire".

TRIDENTE - "Può o non può essere schierato, oggi valuterò. Rientra Kean che sta bene, Bernardeschi non ci sarà perché è stato solo parzialmente in gruppo e tornerà solo lunedì. Chiellini è out, gli altri ci sono tutti".

ATALANTA - "Loro hanno tanti punti di forza, noi dobbiamo andare su quelli deboli. Bisognerà bene tecnicamente, perchè sarà una partita bella e combattuta e bisognerà avere un bell'apporccio".

GASPERINI - "Negli ultimi incontri ci sono stati due sue vittorie e due sue pareggi, magari domani vinco io. Gasperini ha fatto all'Atlanta un lavoro straordinario, perchè sono anni che sono nelle prime posizioni. Tutto il merito, insieme alla società, è il suo. Ha tirato fuori dai suoi giocatori sempre il massimo che poteva. C'è solo da fargli i complimenti."

OBIETTIVI - "In questo momento, siccome va fatto un passo alla volta e tenere i piedi per terra, dobbiamo pensare all'Atalanta, poi penseremo ad altro. Le tre davanti hanno troppo vantaggio, potenzialmente l'Inter ha 11 punti, per noi è difficile, anche perchè sono tre, non una".

CENTROCAMPO - "Vediamo se a due o a tre, è una soluzione attuabile ma dipende sempre dalla disponibilità dei giocatori".

EVOLUZIONE - "Zakaria è bravo a giocare a calcio, anche l'altra sera mi è piaciuto, è un giocatore pulito con un bel passaggio. Ha trovato una squadra pronta, che veniva da buoni risultati ed era in crescita. Stiamo bene fisicamente, abbiamo potuto lavorare, ci sono tutte le possibilità per far bene. Questo non deve però esaltare nessuno, ma deve essere la normalità che deve esserci alla Juventus, quella di vincere e mettere la partita da parte, perché se vinci e quella dopo perdi o pareggi non va bene".

ABBONDANZA - "Ho detto ai ragazzi che più andiamo avanti nelle competizioni più avremo partite da giocare e giocheranno tutti di più. Ora, tranne Chiellini e Bernradeschi, ho tutti a disposizione, e soprattutto stanno tutti bene. Si alza così il livello della squadra e degli allenamenti e di conseguenza dovrebbe farlo anche quello delle partite".

SPARTIACQUE - "In questo momento l'Atalanta ha una partita in meno e potenzialmente è a più uno da noi. Domani non è decisiva, è importante ma non decisiva".