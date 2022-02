All’Allianz Stadium torna il collector’s day

Torna il collector's day

Il sito web ufficiale della Juventusha annunciato il ritorno del collector's day. Di seguito riportiamo i dettagli: "Forse non tutti sanno che lo Juventus Museum, il luogo in cui più di ogni altro si vive da vicino la storia bianconera, è uno scrigno di tesori di questo livello incredibile anche e soprattutto grazie ai cimeli (oltre trecento) che appartengono ai collezionisti privati. Collezionisti che hanno deciso di permettere a tutti di godersi l'esperienza indescrivibile, per ogni tifoso, di vedere da vicino dei veri e propri pezzi di leggenda, permettendo allo Juventus Museum di esporli. Per ringraziarli, dopo la pausa forzata dello scorso anno, è tornato il "Collector's Day" all'Allianz Stadium, nella splendida cornice del Legends Club, in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo, in compagnia di quattro Legends bianconere: Massimo Bonini, Luigi De Agostini, Giuseppe Furino e Beniamino Vignola.