Allegri: “VIncere per chiudere al meglio il gruppo”; Rabiot: “Domani dobbiamo vincere”

Il tecnico della Juventus presenta la partita in programma contro il Malmo domani sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium e valevole per la fase a gironi della Champions League

La Juventus è attesa domani sera dalla partita contro il Malmo, valevole per l'ultima giornata della fase a gironi della Champions League. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la partita in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium insieme ad Adrien Rabiot.

Prende la parola Adrien Rabiot.

MALMO - "Domani dobbiamo vincere giocando bene, possiamo ancora arrivare primi, anche se non dipende solo da noi, ma domani dobbiamo vincere. All'andata hanno fatto una bella partita, so che hanno vinto il campionato, hanno giocatori forti e saranno pronti a giocare non avendo niente da perdere. Dobbiamo fare bene perchè loro hanno una buona squadra".

RUOLO - "Io sono un centrocampista centrale, anche se mi adatto. Preferisco giocare al centro ma se devo giocare spostato per aiutare la squadra lo faccio".

GOL - "Nono ho ancora segnato, ma devo fare anche assist per aiutare la squadra a risalire in classifica. So che devo fare qualcosa in più, ciò stiamo parlando e sappiamo cosa migliorare".

BILANCIO - "Da quando sono alla Juve ho fatto bene e meno bene, ma penso di essere cresciuto soprattutto tatticamente qui in Italia. Giochiamo in modo diverso da come giocavo in Francia, ma sono contento e devo continuare a migliorare e lavorare".

FISCHI - "Sono un professionista, conosco il calcio e sono concentrato sui quello che devo fare e sul dare tutto alla squadra. Sta a me dare tutto e cambiare i fischi in applausi".

CRESCITA - "Sono molto cresciuto tatticamente perchè lavoriamo molto su questo, gli avversari sono sempre chiusi ed è difficile trovare spazi, una cosa che in Francia non succede. Qui mi torvo bene e sto cercando di migliorare in tutto".

MARGINI - "Sono ancora giovane e sento di poter migliorare tanto. Devo trovare il modo per farlo al meglio, perchè le capacità per farlo le ho e voglio dimostrarlo. So che devo fare e dare di più e sto lavorando in questo senso".

STAGIONE - "In campionato pensavamo di essere più su, all'inizio non abbiamo fatto bene, ma siamo la Juventus e giochiamo solo per vincere. Nelle ultime due partite abbiamo fatto bene, stiamo provando a giocare meglio e abbiamo fatto un passo avanti. Dobbiamo continuare così, ci sono tante partite fino a maggio per migliorare".

Prende la parola Massimiliano Allegri.

FORMAZIONE - "Rientrano Perin e Rugani, giocherà Rabiot, poi vediamo Kean. Spero di dare un po' di minuti a De Sciglio, ma qualcuno riposerà. Dobbiamo vincere per finire al meglio il gruppo e per prepararci al meglio per la partita di Venezia. Kuluisevski è stato operato e sarà a disposizione lunedì".

GIOVANI - "Ci saranno De Winter e Miretti, Soulè non può giocare perchè è da un anno e mezzo qui in Italia. Vediamo sei dargli minuti anche perché se li meritano".

ARTHUR - "Vediamo come sta ma può giocare, comunque domani mattina vedremo il tutto".