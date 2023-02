Allegri: “Ci giocheremo una finale in casa loro, siamo fiduciosi”

La Juventus ha pareggiato ieri sera contro il Nantes nella partita di andata degli spareggi di EuropaLeague. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo la partita: "Sapevamo delle difficoltà della sfida, perchè vincere in Europa è sempre difficile. Poi il calcio è strano, sul gol loro dovevamo fare fallo e poi è scivolato Bremer. Dopo l'1-0 abbiamo rallentato la partita, dopo lo schiaffo abbiamo avuto diverse situazioni per fare il 2-1. Ora dobbiamo giocarci una finale secca in casa loro. Abbiamo il 50% di possibilità di passare come loro, ma siamo fiduciosi".