Allegri: “Malmo squadra fisica. Vogliamo raddrizzare il campionato”. Bonucci: “Non abbiamo alibi”

Alle 19 la conferenza stampa di Allegri e Bonucci

In vista del match di Champions League di domani alle 21, alle 19 di oggi si terrà la consueta conferenza stampa della vigilia della partita in cui il tecnico Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci presenteranno la sfida contro il Malmo. Di seguito riportiamo le parole dei due tesserati della Juventus.

BONUCCI - "Difficoltà? Evidente come ci sia un problema a livello di continuità mentale da parte della squadra e dei singoli. C'è da lavorare sul campo e nella testa. Vogliamo fare una buona stagione e se non ce la mettiamo tutta rischiamo di creare situazioni spiacevoli come Udine, Empoli e Napoli. Dobbiamo stare zitti e lavorare. Vogliamo riprendere la strada che spetta alla Juve e da parte nostra c'è voglia di migliorare già da domani sera".

MIGLIORAMENTI - "Il miglioramento che vorrei vedere? Quello di sentirsi responsabili di quello che si fa, senza tirarsi indietro e cercare alibi. Quando indossi la maglia della Juve non devi avere alibi. Dobbiamo trasmettere noi aspetti la consapevolezza ed i giovani devono capire che indossare la maglia della Juve non è scontato e non è come indossare altre maglie. La Juventus ha sempre vinto con una mentalità precisa con il singolo che si è sempre messo a disposizione del gruppo".

SULLA PRESSIONE - "Pressione? La pressione è su di noi. Ma con la Juve devi essere abituato alla pressione. Dobbiamo essere più forti della pressione. Domani sera sarà una partita impegnativa perché è una squadra fisica e siamo qui per portare a casa la vittoria che ci permetterebbe di guardare con positività le partite successive".

CHAMPIONS - "Se Champions più adatta a noi rispetto a Serie A? Non c'entra. In qualsiasi momento dobbiamo sempre dare il 100% di noi stessi e c'è solo da lavorare ed essere responsabili di noi stessi".

STAGIONE - "Frecciate passate tra me il mister? Io con il mister non ci siamo nessuna frecciata. Abbiamo sempre avuto un rapporto molto sincero al di là di quello che è successo anni fa. Ho avuto discussioni con allenatori diversi. Un punto di discussione ci deve essere perché ci deve essere comunicazione e voglia di migliorare, io sto parlando comunque di cose che sono successe, che tutti voi sapete, 4 anni fa. Né io é Allegri dobbiamo dimostrare niente. Io sono qui perché mi sento responsabile di quello che sta succedendo alla Juve e ci metto la faccia come ho fatto altre volte in passato".

SZCZESNY - Szczesny? Tek deve stare tranquillo. Come lui ha detto in nazionale non dà peso alle critiche e pensa solo a lavorare. Dobbiamo essere bravi noi a far passare più velocemente possibile questo momento, che sicuramente passera".

KULUSEVSKI - "Se abbiamo parlato con Kulu del Malmo? Abbiamo parlato con Kulu della squadra e della Svezia in generale. Come ho detto prima però abbiamo parlato anche con il mister della partita. Non vediamo l'ora di scendere in campo per portare a casa la vittoria".

ALLEGRI - "Malmo? Sappiamo che è una partita difficile perché loro sono una squadra fisica, giocando domani penseremo a raddrizzare il campionato, ci vorrà un po' di tempo però lo raddrizzeremo".

MALMO - "Se 7 anni dopo rivedo i fantasmi di Malmo del 2014? Sono situazioni diverse perché lì avevamo iniziato bene il campionato. Quest'anno è il contrario ed abbiamo la prima di Champions fuori casa e dobbiamo cercare di venire via con un risultato bello per iniziare il girone nel migliore dei modi".

DIFESA A TRE - "Difesa a tre? Non lo so se quella con la difesa a 3 è stata la stagione più bella. Nel calcio non si può dire mai quello che può succedere. In campionato quest'anno non siamo andati bene per ora. Ci sono stati degli errori individuali che sono andati male tutti insieme. Sabato poi parleremo del campionato, oggi parliamo della Champions. Con 5 o 6 punti in più vedevi le cose in modo diverso, ma le nostre prestazioni sarebbero state sempre le stesse. A Napoli i tre di centrocampo non hanno mai giocato insieme ed hanno fatto anche troppo bene, Nel calcio non si può né sempre vincere né sempre perdere".

SZCZESNY - "Se alcuni giocatori giocano meglio in nazionale? Bisogna darsi una sveglia sotto l'aspetto mentale. Il lavoro che si sta facendo è un lavoro fatto bene. Nel calcio non posso immaginare che Szczesny che è un portiere di livello europeo e la sua qualità più grande è l'affidabilità faccia 3 errori nelle prime giornate. Ma questo è".

CHIESA - "Come si gioca senza Chiesa? Abbiamo Morata, Dybala, Cuadrado, Kulu. Chiesa stamattina ci ho parlato e non si sentiva sereno. Quindi portare un giocatore che non è sereno, avrei rischiato di perderlo per un mese. Non voglio rischiare perché Chiesa è uno che gioca di strappi e non ha gestione della partita".

KULUSEVSKI - "Kulusevski è un ragazzo che ha delle qualità importanti e deve migliorare. Domani non so se partirà dall'inizio, deciderò domattina".

JUVENTUS - "Dove colloco la Juve oggi? I giocatori non mi stanno deludendo, siamo tutti responsabili quando prepariamo le partite. In questi momenti bisogna avere senso di responsabilità e dobbiamo migliorare in tante cose. Domenica nell'episodio di Tek, ci sta Rabiot che sta fermo e pensa che Szczesny prenda automaticamente la palla. Dobbiamo ricominciare a non dare tutto per scontato. L'obiettivo iniziale della Juve in Champions era entrare nelle prime 8 in tutti gli anni e poi giocarsela: una volta poi fai i quarti, un'altra volta la semifinale e finale. Ma questo non vuol dire che non abbiamo il desiderio di vincerla quest'anno".

DE LIGT - "Domani gioca de Ligt. De Ligt e altri dieci".