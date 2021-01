Pirlo: “Sassuolo gara difficile. Normale che abbiamo pressione di vincere”

TORINO – La Juventus scenderà in campo domani contro il Sassuolo, nel posticipo della diciassettesima giornata, in programma all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri hanno iniziato l’anno nel migliore dei modi, vincendo le prime due sfide contro l’Udinese e contro il Milan, e riducendo il gap dai rossoneri primi in classifica a sette punti, con una partita ancora da disputare. La Juventus vuole quindi dare continuità ai risultati che hanno caratterizzato le prime due partite per cercare di rimanere in scia ai rossoneri, con la squadra di De Zerbi che arriva a Torino domani altro banco di prova per la squadra di Pirlo, decimata in difesa dal COVID.

Il tecnico bianconero ha perso la parola dalla sala stampa dell’Allianz Stadium, dalla quale ha presentato in conferenza la sfida in programma domani sera contro i neroverdi.

SASSUOLO – “Sarà una gara difficile. Loro sono un’ottima squadra che gioca insieme da qualche anno. Hanno un grande allenatore bravo nella costruzione del gioco. Dovremo essere attenti in fase di non possesso a non concedere varchi.”

JUVENTUS – “Chi è prima in classifica è sempre la squadra da battere. Sappiamo di essere una squadra che vince da 9 anni ed è normale che abbiamo pressione di vincere, ma considero la prima in classifica quella da battere.”

DIFESA – “Demiral è più pronto di Chiellini. Dovrebbe partire lui titolare. Giorgio si sta allenando e preso potrà partire dall’inizio”

PROGRESSI – “C’è sempre da migliorare partita dopo partita. Noi in queste ultime due partite abbiamo fatto gol, ma dobbiamo migliorare nella forza mentale. Spesso quando segnato abbiamo minuti dove siamo con la testa tra le nuvole, lì ci vuole maggiore concentrazione perchè quando sblocchi una partita i primi minuti sono fondamentali per poi portare a casa il risultato.”

SAN SIRO – “É stata una vittoria importante in un momento importante, ma non dando continuità vincendo domani è come se non avremo fatto niente.”

APPROCCIO – “Fino ad ora abbiamo approcciato meglio le grandi ma non deve essere così perchè i tre punti valgono in ogni partita. La nostra voglia di cercare la vittoria deve essere sempre uguale, dobbiamo fare un percorso di vittorie per vedere ad aprile dove siamo. I tre punti di domani sono piu importanti di quelli di mercoledì.”

